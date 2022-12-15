Алип: Очень хочу помочь «Зениту» взять очередной титул и добавить на эмблему вторую звезду

Защитникпрокомментировал свой переход вна постоянной основе.

14 декабря петербуржский клуб выкупил 22-летнего защитника у «Кайрата». Контракт с ним рассчитан на 2,5 года и может быть продлен на сезон.

«Эмоции самые положительные, я рад что остался в большой зенитовской семье. Мне очень приятно это доверие, буду делать все, чтобы оправдать его.

С самого начала отдавал себе отчет в том, что просто не будет, что надо выкладываться на максимум и доказывать, что соответствую высоким клубным требованиям.

Это был очень важный период, я многому научился. Кстати, не последнюю роль в этом сыграл сам "Зенит". Инфраструктура тут на высшем уровне, есть все необходимое для игры, "Газпром"-тренировочный центр — это вообще топ.

Так что главное теперь — использовать эти преимущества, продолжать расти в профессиональном плане и выходить на новый — чемпионский — уровень игры.

Никакого давления из-за конкуренции нет — в лучшем клубе России по-другому быть не может! Буду работать, дай Бог, думаю, все получится.

Лично для меня главное воспоминание — это победа в Суперкубке России против красно-белых — 4:0. Тогда и поддержка на трибунах, и игра на поле были на высшем уровне. Такие моменты на всю жизнь.

Играть на "Газпром Арене" было моей мечтой. И я счастлив, что она исполнилась. Это самый крутой стадион, который я видел! Причем крутой не только технологически — там и атмосфера прекрасная. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые на каждом матче оказывают нам фантастическую поддержку.

Очень хочу помочь команде взять очередной титул и добавить на эмблему вторую звезду. Это задача номер один для всех нас», — сказал Алип клубной пресс-службе.

С февраля нынешнего года игрок из Казахстана выступал за «Зенит» на правах аренды. Он провел за команду 20 матчей и не отличился результативными действиями.