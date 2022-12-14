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    Широков о Марио Фернандесе: Все в любви клянутся, пока бабки получают

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    Экс-капитан сборной России Роман Широков раскритиковал защитника ЦСКА Марио Фернандес.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    Ранее на этой неделе Фернандес объявил о возобновлении карьеры и заключил соглашение с бразильским «Интернасьоналом». В мае 32-летний футболист приостановил контракт с ЦСКА.

    «Мне вообще все равно. Это у ЦСКА нужно спрашивать — нормально это или нет. Если они ему разрешили это сделать — пожалуйста, пусть играет в Бразилии.

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    • Можно ли это назвать предательством? Все в любви клянутся, пока они бабки получают. Значит, ему больше не нужны.

    Но я не знаю, нужно узнавать у клуба. Возможно, у них есть договоренности. Есть вариант, что он сейчас набирает форму там, а потом вернется в ЦСКА», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

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