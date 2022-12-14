Широков о Марио Фернандесе: Все в любви клянутся, пока бабки получают

Экс-капитан сборной Россиираскритиковал защитника ЦСКА

Ранее на этой неделе Фернандес объявил о возобновлении карьеры и заключил соглашение с бразильским «Интернасьоналом». В мае 32-летний футболист приостановил контракт с ЦСКА.

«Мне вообще все равно. Это у ЦСКА нужно спрашивать — нормально это или нет. Если они ему разрешили это сделать — пожалуйста, пусть играет в Бразилии.

Можно ли это назвать предательством? Все в любви клянутся, пока они бабки получают. Значит, ему больше не нужны.

Но я не знаю, нужно узнавать у клуба. Возможно, у них есть договоренности. Есть вариант, что он сейчас набирает форму там, а потом вернется в ЦСКА», — приводит слова Широкова «Чемпионат».