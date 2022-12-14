СМИ: Роналду замечен на базе «Реала»

По данным Relevo , португалецтренируется на базе мадридского «Реала».

Сообщается, что игроку разрешили проводить индивидуальные тренировки на базе комплекса «Вальдебебас». Португалец тренировался в то время, как игроки «Реала» проводили тренировочную сессию под руководством Карло Анчелотти.

Напомним, что в ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон. Также сообщалось, что в нем заинтересован клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Роналду принял участие в 5 матчах чемпионата мира в составе сборной Португалии и забил один гол.