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    Медведев о выкупе Алипа: Он очень профессионально проявил себя

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил решение клуба выкупить у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

    Нуры Алип
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    Нуры Алип

    «За два арендных периода он очень профессионально проявил себя. У нас не так много левоногих центральных защитников.

    Он молодой, талантливый. Игрок сборной Казахстана! На поле он делает все, что может и даже больше», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

    В среду, 14 декабря «Зенит» объявил о выкупе Алипа и подписании контракта с футболистом по схеме «2,5+1».

    С февраля нынешнего года 22-летний игрок из Казахстана выступал за «Зенит» на правах аренды. Он провел за команду 20 матчей и не отличился результативными действиями.

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