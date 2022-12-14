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    «Крылья Советов» продлили контракт с Бейлом

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    «Крылья Советов» сообщили о продлении контракта с полузащитником Гленном Бейлом.

    Гленн Бейл
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    Гленн Бейл

    Новое соглашение с нидерландским футболистом до лета 2025 года.

    «Гленн Бейл сегодня по праву считается одним из лидеров нашей команды. Своей самоотверженностью, самоотдачей и яркой игрой он влюбил в себя болельщиков. Гленн быстро адаптировался в "Крыльях" и стал неотъемлемой частью команды.

    Гленн привлекает внимание не только российских, но и зарубежных клубов. Мы рады, что у нас сложились теплые отношения, и Гленн, как и клуб, заинтересован в том, чтобы продолжать сотрудничество. Желаем Гленну продолжать радовать самарских болельщиков и быть полезным команде, как всегда», — сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

    Бейл выступает за «Крылья» с лета 2021 года. За это время он провел в составе самарской команды 45 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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