«Крылья Советов» продлили контракт с Бейлом

сообщили о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение с нидерландским футболистом до лета 2025 года.

«Гленн Бейл сегодня по праву считается одним из лидеров нашей команды. Своей самоотверженностью, самоотдачей и яркой игрой он влюбил в себя болельщиков. Гленн быстро адаптировался в "Крыльях" и стал неотъемлемой частью команды.

Гленн привлекает внимание не только российских, но и зарубежных клубов. Мы рады, что у нас сложились теплые отношения, и Гленн, как и клуб, заинтересован в том, чтобы продолжать сотрудничество. Желаем Гленну продолжать радовать самарских болельщиков и быть полезным команде, как всегда», — сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Бейл выступает за «Крылья» с лета 2021 года. За это время он провел в составе самарской команды 45 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.