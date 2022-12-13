Зарема Салихова: Абаскаль — рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола

Зарема Салихова Фото: globallookpress.com
«Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нем есть уверенность, сила, желание и знания.
В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб.
Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе — провал.
Абаскаль — рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.