Зарема Салихова: Абаскаль — рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о главном тренере красно-белых

«Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нем есть уверенность, сила, желание и знания.

В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб.

Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе — провал.

Абаскаль — рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.