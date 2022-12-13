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    Ибрагимович: До сих пор чувствую адреналин, запах поля

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объяснил почему не завершает карьеру. Сейчас футболисту 41 год.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Почему не завершаю карьеру? Потому что до сих пор чувствую адреналин, волнение болельщиков, запах поля.

    И потому, что я не удовлетворён, всегда хочу сделать больше. Так я чувствую себя живым.

    Я решил сделать операцию не только для того, чтобы продолжать играть, но и для того, чтобы выздороветь, в последние шесть месяцев прошлого сезона я так много страдал!

    Я не хотел этого говорить, чтобы не вызывать негатив в команде», — приводит слова Ибрагимовича Calciomercato.com.

    Ибрагимович до сих пор восстанавливается после травмы. Возвращение игрока планируется в январе 2023 года.

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