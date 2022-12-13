Ибрагимович: До сих пор чувствую адреналин, запах поля

Нападающийобъяснил почему не завершает карьеру. Сейчас футболисту 41 год.

«Почему не завершаю карьеру? Потому что до сих пор чувствую адреналин, волнение болельщиков, запах поля.

И потому, что я не удовлетворён, всегда хочу сделать больше. Так я чувствую себя живым.

Я решил сделать операцию не только для того, чтобы продолжать играть, но и для того, чтобы выздороветь, в последние шесть месяцев прошлого сезона я так много страдал!

Я не хотел этого говорить, чтобы не вызывать негатив в команде», — приводит слова Ибрагимовича Calciomercato.com.

Ибрагимович до сих пор восстанавливается после травмы. Возвращение игрока планируется в январе 2023 года.