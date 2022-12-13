Агент: У «Спартака» нет конкретного интереса к Диасу

Пабло Леклер Флуха, агент защитника «Ривер Плейт», прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны

«У "Спартака" нет конкретного интереса к Диасу. На данный момент никакого официального предложения от клуба не поступало», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Диаса в 5,5 миллиона евро.

Диас является воспитанником чилийского «Палестино», а за «Ривер Плейт» выступает с 2019 года после перехода из «Аль-Ахли». На его счету 100 матчей за аргентинскую команду, пять голов и две результативных передачи. Также в его активе 39 матчей за национальную команду Чили.