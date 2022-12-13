Артета о трансферных планах «Арсенала»: Мы в поисках, очень активно изучаем возможности

Главный тренер «Арсенала»поделился мыслями в преддверии зимнего трансферного окна.

«Мы в поисках, очень активно изучаем возможности. Если нам удастся найти игроков, которые смогут усилить команду, то постараемся их подписать», — цитирует Артету Goal.

Ранее «канониры» из-за травмы потеряли основного нападающего Габриэла Жезуса. Бразилец получил повреждение в сборной на чемпионате мира.

Была информация, что «красно-белые» рассматривают вариант с подписанием нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

«Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету 37 набранных очков.