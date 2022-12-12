Газзаев о Пиняеве: Один неверный шаг — и вся карьера может уйти под откос

Известный российский тренерподелился мнением о потенциальных вариантах продолжения карьеры для полузащитника «Крыльев Советов»

«Важно знать мнение самого футболиста. Пиняеву нужен клуб, где он будет расти как спортсмен. Если он переходит и принимает предложение какого-то клуба, то этот клуб должен дать Пиняеву рост, чтобы он прогрессировал. У нас есть ведущие клубы, и Сергей должен крепко подумать, потому что это очень важный шаг в его карьере.

Его следующий шаг — это его дальнейшая перспектива, рост мастерства. Очень важно, чтобы он сделал правильный выбор. Сергей должен сделать выбор, который положительно повлияет на его перспективу и прогресс. Безусловно, Пиняев на сегодняшний день — это один из самых талантливых футболистов. Перспектива у него очевидна, и есть практически все качества, чтобы вырасти в хорошего игрока.

Один неверный шаг — и вся карьера может уйти под откос. Поэтому надо выбрать такое направление, где он действительно будет прогрессировать как профессионал и человек», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».