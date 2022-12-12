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    Газзаев о Пиняеве: Один неверный шаг — и вся карьера может уйти под откос

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о потенциальных вариантах продолжения карьеры для полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняев.

    Сергея Пиняев
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    Сергея Пиняев

    «Важно знать мнение самого футболиста. Пиняеву нужен клуб, где он будет расти как спортсмен. Если он переходит и принимает предложение какого-то клуба, то этот клуб должен дать Пиняеву рост, чтобы он прогрессировал. У нас есть ведущие клубы, и Сергей должен крепко подумать, потому что это очень важный шаг в его карьере.

    Его следующий шаг — это его дальнейшая перспектива, рост мастерства. Очень важно, чтобы он сделал правильный выбор. Сергей должен сделать выбор, который положительно повлияет на его перспективу и прогресс. Безусловно, Пиняев на сегодняшний день — это один из самых талантливых футболистов. Перспектива у него очевидна, и есть практически все качества, чтобы вырасти в хорошего игрока.

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    • Один неверный шаг — и вся карьера может уйти под откос. Поэтому надо выбрать такое направление, где он действительно будет прогрессировать как профессионал и человек», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

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