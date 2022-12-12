Дюрица считает, что немцы развалили «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива»оценил работу руководства «железнодорожников» за последние годы.

«Немцы развалили команду. Теперь, конечно, нужно очень постараться, чтобы найти правильных людей, игроков, которые будут бороться за клуб. Это может не получиться за месяц-два. Надеюсь, что команда не вылетит.

Самое главное, чтобы после паузы на чемпионат мира, с самого начала сборов "Локомотив" хорошо готовили. В дальнейшем надо смотреть, в каком направлении пойдёт клуб. Бардак надо убирать. Нужно начать с нуля», — цитирует Дюрицу «Спорт-Экспресс».

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Напомним, на зимний перерыв «Локомотив» ушел в зоне переходных матчей, в одном балле от прямого вылета.