Дюрица считает, что немцы развалили «Локомотив»

Ян Дюрица Фото: globallookpress.com
«Немцы развалили команду. Теперь, конечно, нужно очень постараться, чтобы найти правильных людей, игроков, которые будут бороться за клуб. Это может не получиться за месяц-два. Надеюсь, что команда не вылетит.
Самое главное, чтобы после паузы на чемпионат мира, с самого начала сборов "Локомотив" хорошо готовили. В дальнейшем надо смотреть, в каком направлении пойдёт клуб. Бардак надо убирать. Нужно начать с нуля», — цитирует Дюрицу «Спорт-Экспресс».
Напомним, на зимний перерыв «Локомотив» ушел в зоне переходных матчей, в одном балле от прямого вылета.