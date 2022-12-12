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    Дюрица считает, что немцы развалили «Локомотив»

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    Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица оценил работу руководства «железнодорожников» за последние годы.

    Ян Дюрица
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    Ян Дюрица

    «Немцы развалили команду. Теперь, конечно, нужно очень постараться, чтобы найти правильных людей, игроков, которые будут бороться за клуб. Это может не получиться за месяц-два. Надеюсь, что команда не вылетит.

    Самое главное, чтобы после паузы на чемпионат мира, с самого начала сборов "Локомотив" хорошо готовили. В дальнейшем надо смотреть, в каком направлении пойдёт клуб. Бардак надо убирать. Нужно начать с нуля», — цитирует Дюрицу «Спорт-Экспресс».

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    Напомним, на зимний перерыв «Локомотив» ушел в зоне переходных матчей, в одном балле от прямого вылета.

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