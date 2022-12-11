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    Марио Фернандес будет играть за бразильский «Интернасьональ»

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    Защитник Марио Фернандес, возобновивший карьеру, будет играть за бразильский «Интернасьонал», рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «По Марио ситуация следующая — он возобновляет карьеру в бразильском "Интернасьонале".

    Мы не стали возражать и препятствовать с учетом его желания быть сейчас с женой и недавно родившимся сыном.

    Ближайший год он проведет в Бразилии. Что будет через год — покажет время.

    Наверное, с юридической точки зрения это не совсем уместная формулировка, но можно сказать, что мы не без грусти, но поддержали и благословили Марио на это решение.

    Ведь мы говорим о наших исключительных семейных отношениях, основанных на обещаниях и принципах», — сказал Брейдо ТАСС.

    В мае Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

    Договор между игроком и клубом расторгнут не был.

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