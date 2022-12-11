Марио Фернандес будет играть за бразильский «Интернасьональ»

«По Марио ситуация следующая — он возобновляет карьеру в бразильском "Интернасьонале".
Мы не стали возражать и препятствовать с учетом его желания быть сейчас с женой и недавно родившимся сыном.
Ближайший год он проведет в Бразилии. Что будет через год — покажет время.
Наверное, с юридической точки зрения это не совсем уместная формулировка, но можно сказать, что мы не без грусти, но поддержали и благословили Марио на это решение.
Ведь мы говорим о наших исключительных семейных отношениях, основанных на обещаниях и принципах», — сказал Брейдо ТАСС.
В мае Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.
Договор между игроком и клубом расторгнут не был.