Марио Фернандес возобновил игровую карьеру

Марио Фернандес Фото: globallookpress.com
«Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне.
Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести еще один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь.
Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне.
Я крепко обнимаю вас всех и всегда буду с вами на трибунах среди наших болельщиков — поддерживать наш ЦСКА!» — сказал Фернандес в видео, опубликованном ЦСКА.
В мае Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.
Договор между игроком и клубом расторгнут не был.