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    Марио Фернандес возобновил игровую карьеру

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    Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес объявил о возобновлении карьеры игрока.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне.

    Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести еще один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь.

    Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне.

    Я крепко обнимаю вас всех и всегда буду с вами на трибунах среди наших болельщиков — поддерживать наш ЦСКА!» — сказал Фернандес в видео, опубликованном ЦСКА.

    В мае Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

    Договор между игроком и клубом расторгнут не был.

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