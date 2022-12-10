Тен Хаг заявил, что Роналду никогда не говорил ему о намерениях уйти из клуба

Главный тренеррассказал, что форвардне разговаривал с ним о своем уходе.

«Роналду до интервью никогда не говорил мне о своём желании уйти. Он никогда не говорил мне: "Я хочу уйти".

Летом у нас был один разговор — он подошёл ко мне и сказал: "Я скажу через семь дней, хочу ли я остаться". Потом он вернулся и сказал: "Я хочу остаться". И до его интервью я не слышал ничего о том, что он хочет уйти.

Но это теперь прошлое. Мы смотрим в будущее. Нужно двигаться дальше. Я хочу идти в будущее. Мы хотим нового будущего для "Манчестер Юнайтед", а он не захотел быть его частью. Мы двигаемся дальше.

Роналду хороший игрок, и он мог бы помочь нам достичь тех целей, которые у нас есть. Это очевидно. Но не судьба», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду после выхода скандального интервью, в котором игрок выступил с критикой в адрес главного тренера манкунианцев.