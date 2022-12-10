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    Кембридж Юнайтед — Плимут Аргайл. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.12.2022 в 18:00 начнется матч в Первой Лиге Англии Кембридж Юнайтед — Плимут Аргайл

    Футбол Футбол Англии
    Кембридж Юнайтед и Плимут Аргайл начнут матч в 18:00 в Первой Лиге Англии, 10.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Кембридж Юнайтед» — «Плимут Аргайл» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кембридж Юнайтед»).

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