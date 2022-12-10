В 15:30 10.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой Лиге Англии.

Последний матч между собой: «Ипсвич Таун» — «Питерборо Юнайтед» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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