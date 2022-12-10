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    Англия — Франция. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.12.2022 в 22:00 начнется матч в 1/4 финала чемпионата мира по футболу Англия — Франция

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    В 22:00 10.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Англия — Франция в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

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    Последний матч между собой: «Англия» — «Франция» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия» — «Франция». Коэффициент ставки — 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Франция»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Англия — Франция.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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