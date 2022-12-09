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    Черчесов вполне может работать в Бундеслиге, уверен Орлов

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    Футбольный блогер Геннадий Орлов допустил, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов смог бы работать в Бундеслиге.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В настоящее время российский специалист возглавляет венгерский «Ференцварош».

    «Не стоит забывать, что Черчесов получал лицензию PRO в Германии. Он знает немецкий язык. Так почему он не может работать в Бундеслиге?

    Он вполне может там работать. И в Австрии может. Но в Германии не очень любят иностранных тренеров — там своих специалистов достаточно.

    Черчесов — настоящий тренер. Давайте не будем забывать, он из ничего создал команду в 2018 году. Вот закончился чемпионат мира, и где все эти игроки?

    Начнем с центрального защитника, который с косичкой сейчас играет. Кутепов. Он же даже получил звание Заслуженного мастера спорта. Как и Зобнин.

    Они вот Заслуженные мастера спорта? Черчесов после чемпионата мира должен был первым сказать, что нельзя вручать такое звание — они ведь ничего не выиграли.

    Я помню всех ЗМС Советского Союза и знаю ребят, которые получили это звание за третье место на чемпионате Европы и победу в Кубке УЕФА. А вот эта группа людей, что ж она дальше ничего не показывает?

    Вот Ерохин играет в "Зените", тоже Заслуженный мастер спорта. Я понимаю, Малком — он заслуженный мастер Бразилии. Клаудиньо и Вендел тоже мастеровитее.

    Черчесов — настоящий тренер, повторюсь. Но у меня к нему одна претензия — он хотел ребятам сделать хорошее дело.

    Но ребята не выросли и не стали играть лучше, чем в 2018 году», — сказал Орлов Sport24.

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