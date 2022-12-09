Онопко об отпуске с Карпиным: Доходило до того, что водка уже не лезла

Тренер сборной Россииподелился воспоминаниями о самом ярком отпуске сво времена выступлений в чемпионате Испании.

«Самый крутой отпуск во времена футбольной карьеры? Он был в Америке. Ездили с Карпиным и Никифоровым в Нью-Йорк к нашим друзьям — хоккеистам Немчинову и Карповцеву.

Было классно — играли в футбол, плавали в бассейне, пили пиво. Водку тоже иногда. Хоккеисты очень сильные люди — крепче футболистов в плане алкоголя (смеется).

Доходило до того, что водка нам уже не лезла и мы ее сливали в цветы, а хоккеисты продолжали. Потом заметили: Они сливают! Штрафную им!», — рассказал Онопко в интервью Sport24.