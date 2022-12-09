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    Онопко об отпуске с Карпиным: Доходило до того, что водка уже не лезла

    Футбол Сборная России Футбол России Ростов
    Тренер сборной России Виктор Онопко поделился воспоминаниями о самом ярком отпуске с Валерием Карпиным во времена выступлений в чемпионате Испании.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Самый крутой отпуск во времена футбольной карьеры? Он был в Америке. Ездили с Карпиным и Никифоровым в Нью-Йорк к нашим друзьям — хоккеистам Немчинову и Карповцеву.

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    • Было классно — играли в футбол, плавали в бассейне, пили пиво. Водку тоже иногда. Хоккеисты очень сильные люди — крепче футболистов в плане алкоголя (смеется).

    Доходило до того, что водка нам уже не лезла и мы ее сливали в цветы, а хоккеисты продолжали. Потом заметили: Они сливают! Штрафную им!», — рассказал Онопко в интервью Sport24.

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