Соболев: Глядя на свою медиакоманду, понимаю, что хотел бы попробовать потренировать

Нападающий «Спартака»признался, что после завершения карьеры, возможно, попробует стать тренером.

«К женскому футболу отношусь абсолютно нормально. Девчонки молодцы, играют.

Пока не думал о тренерской карьере. Но, глядя на свою медиакоманду, понимаю, что хотел бы попробовать потренировать. Почему нет?

Дай бог, лет через 10-12-15, когда закончу, буду тренером. Не говорю, что так будет обязательно, но, возможно, захочу этим заниматься.

Но то, что после игровой карьеры останусь в футболе, это сто процентов», — приводит слова Соболева пресс-служба РФС.

В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.