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    Соболев: Глядя на свою медиакоманду, понимаю, что хотел бы попробовать потренировать

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что после завершения карьеры, возможно, попробует стать тренером.

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    «К женскому футболу отношусь абсолютно нормально. Девчонки молодцы, играют.

    Пока не думал о тренерской карьере. Но, глядя на свою медиакоманду, понимаю, что хотел бы попробовать потренировать. Почему нет?

    Дай бог, лет через 10-12-15, когда закончу, буду тренером. Не говорю, что так будет обязательно, но, возможно, захочу этим заниматься.

  • Соболев: Не считаю себя супертехничным футболистом. Иногда случайно что-то там заковыряю
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    • Но то, что после игровой карьеры останусь в футболе, это сто процентов», — приводит слова Соболева пресс-служба РФС.

    В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

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