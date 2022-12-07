В 22:45 07.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Чарльтон Атлетик» — «Стокпорт» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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