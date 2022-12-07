В 14:00 07.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рух В» — «Черноморец Од». Коэффициент ставки — 2.14.

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