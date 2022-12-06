Соболев: Не считаю себя супертехничным футболистом. Иногда случайно что-то там заковыряю

Нападающий «Спартака»признался, что не считает себя техничным футболистом.

«Техники, наверное, и правда нет. Просто так получается случайно, что‑то там заковыряю (смеется).

Не знаю, кто‑то говорит, что есть, кто‑то — нет. Не знаю, почему так пошло. На самом деле не считаю себя супертехничным футболистом, но в каких‑то моментах получается забивать красивые мячи. Может быть, и действительно у меня нет техники.

У меня нет определенного празднования голов. Обычно это просто у тебя в голове — каша, как всегда. Что придумываю на ходу, то и делаю. Нет одного определенного празднования. Все голы посвящаю маме.

Празднование с VAR придумал заранее. Я думал об этом еще в прошлом сезоне. Все время хотел это сделать, но все время забывал об этом, ну или момента не было. Благо, потом получилось это сделать. Ну и у меня есть еще одна заготовка. Я много думаю об этом праздновании, но пока не было подходящего момента. Дай бог, в скором времени будет у меня такая возможность», — рассказал Соболев в интервью пресс-службе РФС.

В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.