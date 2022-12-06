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    • Гендиректор «Атлетико» рассказал о будущем Феликса в команде
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    Гендиректор «Атлетико» рассказал о будущем Феликса в команде

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    Генеральный директор «Атлетико» Мадрид Мигель Анхель Хиль Марин оценил игру команд на чемпионате мира в Катаре и высказался по поводу ситуации с Жоау Феликсом.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    «На ЧМ Бразилия — самая зрелищная, а Франция — самая солидная. Кажется, что они лучшие, но футбол капризен. Я горжусь Моратой.

    Думаю, для "Атлетико" хорошо, что 12 наших игроков представлены на чемпионате мира. Мне очень нравится Луис Энрике в личном и профессиональном плане.

    Я думаю, что у него есть достаточный талант, чтобы тренировать любую команду в нашей лиге.

    Жоау Феликс? Клуб сделал на него самую большую ставку в этом сезоне. Это игрок мирового уровня, но его отношения с тренером, игровое время, мотивация… считаю разумным проанализировать, есть ли выход из этой ситуации.

    Логично предположить, что он уйдёт. Я бы хотел, чтобы он остался, но решение за игроком», — приводит слова Хиль Марина Marca.

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