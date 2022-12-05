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    Пиняев: Пацаны в «Крыльях Советов» называют меня ходячей Википедией

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    Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признался, что регулярно следит за новостями в мире.

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    «Мне нравится быть информированным и сообщать что‑то ребятам. Пацаны в команде меня называют ходячей Википедией.

    Мне все интересно, лежишь, какие‑то новости попадаются, прочитал. Зашла тема, рассказал ребятам. Если они чего не знают, они спросят. Если не отвечу, скажут, ну, значит, что никто не знает про какую‑то тему.

    Говорят, что хороший администратор получится», — приводит слова Пиняева пресс-служба «Крыльев Советов».

    В текущем сезоне Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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