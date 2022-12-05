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    Пиняев: Для меня Смолов — идол в плане правильного общения и образования

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признался, что в плане поведения пытается ровняться на форварда «Динамо» Федора Смолова.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «В этом плане всегда отмечаю Федора Михайловича Смолова, который очень правильно общается. Он очень хорошо знает и иностранный язык.

    Если Месси для меня идол как футболист, то, наверное, Смолов — идол в плане правильного общения и образования.

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    • Не могу сказать, что мы с ним друзья. Общаемся с ним, когда видимся. Есть общие темы», — приводит слова Пиняева пресс-служба «Крыльев Советов».

    В текущем сезоне Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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