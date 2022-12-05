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    «Динамо» опубликовало график зимних сборов

    Футбол Футбол России Товарищеские матчи Динамо
    Официальный сайт московского «Динамо» обнародовал расписание зимних сборов команды.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    12 января «бело-голубые» начнут сбор в Абу-Даби (ОАЭ). Он продлится до 22 числа. Там подопечные Славиши Йокановича сыграют два товарищеских матча.

    С 26 января «Динамо» начнет второй этап подготовки, который пройдет в Турции. Он пройдет с 26 января по 6 февраля.

    В Белеке с 10 по 17 февраля «динамики» проведут 4 товарищеских поединка.

    В начале второй половины клуб выступит в плей-офф Кубка России, где сыграет с «Крыльями Советов». Первый и второй матчи назначены на 21–23 февраля и 28 февраля-2 марта соответственно.

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