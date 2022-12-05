«Динамо» опубликовало график зимних сборов

Официальный сайт московского обнародовал расписание зимних сборов команды.

12 января «бело-голубые» начнут сбор в Абу-Даби (ОАЭ). Он продлится до 22 числа. Там подопечные Славиши Йокановича сыграют два товарищеских матча.

С 26 января «Динамо» начнет второй этап подготовки, который пройдет в Турции. Он пройдет с 26 января по 6 февраля.

В Белеке с 10 по 17 февраля «динамики» проведут 4 товарищеских поединка.

В начале второй половины клуб выступит в плей-офф Кубка России, где сыграет с «Крыльями Советов». Первый и второй матчи назначены на 21–23 февраля и 28 февраля-2 марта соответственно.