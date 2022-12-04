Магуайр заявил о желании вернуться в основной состав «Манчестер Юнайтед»

Защитники сборной Англиивысказался по поводу своей игры.

Футболист отметил, что находится в хорошей форме и готов вернуться с основной состав «Манчестер Юнайтед».

«В клубе присутствует высокий уровень конкуренции среди центральных защитников, но я буду бороться, чтобы вернуться в основу, потому что не люблю не играть.

Я в хорошей форме. В последних нескольких матчах за клуб я хорошо себя проявил.

В первую очередь, я прислушиваюсь к людям, которых должен слушать — это моя семья, друзья, тренеры, менеджеры и товарищи по команде. Я знаю, что меня ценят в этой команде, это придаёт уверенности.

На игру защитников сейчас смотрят под микроскопом, анализируя каждый пропущенный гол.

Всегда есть кто-то виноватый. Думаю, сейчас в этом положении находятся защитники», — приводит слова Магуайра Mirror.