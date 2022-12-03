Игнатьев: Болею за Аргентину из-за Месси, на поле он делает что-то нереальное

Нападающийподелился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре и рассказал, за кого болеет на мундиале.

«На чемпионате мира смотрю почти все матчи. Болею за Аргентину. Как показали последние две игры в группе, у них есть шанс выиграть турнир.

Топлю за них. Из-за Месси, да. Легендарный игрок. На поле делает что-то нереальное — удивляешься каждый раз.

Не выделял для себя главное открытие чемпионата мира, но Южная Корея и Марокко, пожалуй. В группе с Германией и Испанией выиграть у обоих — это большое достижение.

В Марокко верил изначально, хорошая команда. Что они займут первое место, конечно, не ожидал. Но у них есть шансы пройти дальше.

Что касается большого компенсированного времени, это правильно, если они считают затраченное время на паузы. Если кто-то лежал из-за травмы 10 минут или долго выходил на замену, то надо добавлять.

В Аргентину верю и буду верить. Нашей сборной там, к сожалению, нет», — заявил Игнатьев Sport24.