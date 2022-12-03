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    Игнатьев: Болею за Аргентину из-за Месси, на поле он делает что-то нереальное

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    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре и рассказал, за кого болеет на мундиале.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    «На чемпионате мира смотрю почти все матчи. Болею за Аргентину. Как показали последние две игры в группе, у них есть шанс выиграть турнир.

    Топлю за них. Из-за Месси, да. Легендарный игрок. На поле делает что-то нереальное — удивляешься каждый раз.

    Не выделял для себя главное открытие чемпионата мира, но Южная Корея и Марокко, пожалуй. В группе с Германией и Испанией выиграть у обоих — это большое достижение.

    В Марокко верил изначально, хорошая команда. Что они займут первое место, конечно, не ожидал. Но у них есть шансы пройти дальше.

    Что касается большого компенсированного времени, это правильно, если они считают затраченное время на паузы. Если кто-то лежал из-за травмы 10 минут или долго выходил на замену, то надо добавлять.

    В Аргентину верю и буду верить. Нашей сборной там, к сожалению, нет», — заявил Игнатьев Sport24.

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