начнут матч в 22:00 в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу, 03.12.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аргентина» — «Австралия». Коэффициент ставки — 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аргентина»).

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