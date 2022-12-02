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    Тикнизян — лучший игрок «Локомотива» в ноябре

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    В «Локомотиве» провели голосование на тему лучшего игрока месяца. По итогам ноября, звание дали защитнику Наиру Тикнизяну, который получил 43,9%.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Левый защитник "Локомотива" все четыре матча ноября провел без замен и выделялся своей максимальной заряженностью в каждом эпизоде. Его самоотдача воплотилась в голы: сначала был мяч, забитый на последних минутах в матче против "Урала", когда именно прострел Тикнизяна позволил счет сравнять, а в игре с "Нижним Новгородом" Наир и сам забил свой первый гол за клуб, реализовав выход один на один», — говорится на официальном сайте железнодорожников.

    Второе место занял Константин Марадишвили (26,1%), а третье — Артем Карпукас (15,8%). Антон Миранчук (12,5%) и Франсуа Камано (1,7%) попали в топ-4.

    «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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