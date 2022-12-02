Тикнизян — лучший игрок «Локомотива» в ноябре

В «Локомотиве» провели голосование на тему лучшего игрока месяца. По итогам ноября, звание дали защитнику, который получил 43,9%.

«Левый защитник "Локомотива" все четыре матча ноября провел без замен и выделялся своей максимальной заряженностью в каждом эпизоде. Его самоотдача воплотилась в голы: сначала был мяч, забитый на последних минутах в матче против "Урала", когда именно прострел Тикнизяна позволил счет сравнять, а в игре с "Нижним Новгородом" Наир и сам забил свой первый гол за клуб, реализовав выход один на один», — говорится на официальном сайте железнодорожников.

Наир Тикнизян — Фонбет игрок ноября по версии болельщиков 🔝

Полузащитник провёл на поле все четыре матча, сделал результативный прострел в игре с «Уралом» и забил мяч в ворота «Пари НН» ⚽️

Дальше — больше, Наир 💪#ФонбетЛучшийИгрок pic.twitter.com/AX6ElWeBA5 — ФК «Локомотив» Москва (@fclokomotiv) December 2, 2022

Второе место занял Константин Марадишвили (26,1%), а третье — Артем Карпукас (15,8%). Антон Миранчук (12,5%) и Франсуа Камано (1,7%) попали в топ-4.

«Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.