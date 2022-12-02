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    Пиняев: Считаю, что в состоянии играть в любом европейском чемпионате

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признался, что хочет продолжить карьеру в Европе.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Во время сезона о таких вещах не думаю — прикину в отпуске. Меня посещали определенные мысли о будущем, но я бы не хотел сейчас о них говорить.

    Мне 2 ноября только исполнилось 18 лет — до этого я не мог никуда уехать. Плюс трансферное окно закрыто. Соответственно, никакой конкретики не было и быть не могло.

    В будущем вижу себя в Европе. Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате.

    Многие говорят, что итальянская лига скучная: перебор с тактикой, много схем. Но мы видим, как туда уехал Хвича и показывает себя лучше остальных. Саша Головин и Леша Миранчук тоже проявляют себя в Европе.

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    • Про конкретный клуб я никогда не думал — готов играть везде. Но в идеале хотел бы оказаться в клубе уровня Лиги чемпионов.

    Весь вопрос в том, как я там адаптируюсь. Везде же своя специфика — где-то нужно быть мощнее, где-то — мобильнее. Но я не вижу в этом проблемы.

    Необходимо, чтобы был порядок в голове. Надо не бояться, находить для себя мотивацию. Если ты переходишь в европейский клуб, то должен понимать, куда ты идешь и зачем. И четко осознавать, что легко точно не будет. Все время нужно в чем-то прибавлять.

    Думаю, для меня не было бы проблемой адаптироваться в Европе. Я знаю английский язык, знаю, как там обстоят дела в быту. Меня бы не испугала возможность оказаться в Европе.

    А что, если меня позовет клуб, который борется за выживание? Я бы подумал. Сейчас не готов сказать, сорвался бы сразу или нет. Но задумался бы точно», — приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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