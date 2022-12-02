начнут матч в 14:00 в чемпионате Украины по футболу, 02.12.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Черноморец Од» — «Kryvbas» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65.

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