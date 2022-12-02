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    Алаев назвал Карпина лучшим тренером половины сезона РПЛ

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    Президент РПЛ Александр Алаев назвал Валерия Карпина лучшим тренером первой части сезона чемпионата России-2022/23.

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    «Ростов», который тренирует Карпин, занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 матчах.

    «В отличие от "Локомотива", "Ростов" не обладает таким подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи.

    Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом.

    Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют», — сказал Алаев «Спорт-Экспрессу».

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