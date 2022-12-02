Алаев назвал Карпина лучшим тренером половины сезона РПЛ

Президент РПЛназваллучшим тренером первой части сезона чемпионата России-2022/23.

«Ростов», который тренирует Карпин, занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 матчах.

«В отличие от "Локомотива", "Ростов" не обладает таким подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи.

Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом.

Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют», — сказал Алаев «Спорт-Экспрессу».