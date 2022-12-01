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    • Пиняев стал обладателем премии «Первая пятерка-2022» лучшему молодому игроку РПЛ
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    Шалимов: Согласен, Пиняев — лучший молодой игрок России

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    Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов назвал закономерной победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятерка».

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    18-летний Пиняев был признан лучшим молодым футболистом России по итогам 2022 года.

    Второе место по итогам голосования занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

    «Если взять кого-то другого из молодых игроков, то Пиняев выделяется. Стабильности от молодых пока тяжело ждать, но он делает такие вещи — взять те же самые голы. Я полностью согласен с этим выбором. Что дальше будет, будем смотреть. Это зависит от тренеров, родителей, ещё кого-то. Согласен, Пиняев — лучший молодой игрок», — передает слова Шалимова «Чемпионат».

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    • В текущем сезоне Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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