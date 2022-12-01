Шалимов: Согласен, Пиняев — лучший молодой игрок России

Бывший тренер клубов РПЛназвал закономерной победу полузащитника «Крыльев Советов»в премии

18-летний Пиняев был признан лучшим молодым футболистом России по итогам 2022 года.

Второе место по итогам голосования занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

«Если взять кого-то другого из молодых игроков, то Пиняев выделяется. Стабильности от молодых пока тяжело ждать, но он делает такие вещи — взять те же самые голы. Я полностью согласен с этим выбором. Что дальше будет, будем смотреть. Это зависит от тренеров, родителей, ещё кого-то. Согласен, Пиняев — лучший молодой игрок», — передает слова Шалимова «Чемпионат».

В текущем сезоне Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.