ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Польша — ПортугалияДневник ЧМ-2022. Польско-мексиканский триллер, сбитый прицел Месси и неудачник Гризманн
  • 13:07
    • Пиняев стал обладателем премии «Первая пятерка-2022» лучшему молодому игроку РПЛ
    Все новости спорта

    «Ростов» проведет зимние сборы в ОАЭ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов РПЛ Футбол России
    «Ростов» определился с местом проведения зимних сборов.

    Команда Валерия Карпина будет готовиться ко второй части чемпионата России в ОАЭ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Команда Валерия Карпина будет готовиться ко второй части чемпионата России в ОАЭ

    «Основная команда начнет зимние учебно-тренировочные сборы 14 января.

    За несколько дней до начала сборов футболисты соберутся в Ростове-на-Дону для прохождения медицинского обследования.

    14 января основной состав клуба вылетит в ОАЭ, где пройдут два сбора, которые завершатся 15 февраля.

    Информация о соперниках по контрольным матчам появится позже», — сообщает пресс-служба донского клуба.

    Ранее сообщалось, что «Ростов» примет участие в товарищеском турнире в Абу-Даби, где также сыграют «Спартак» и «Краснодар».

    «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хорватия отправит бельгийцев домой
  • Хорватия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Костариканцы попадут под «немецкую машину»
  • Коста-Рика — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • «Фурия Роха» не заметит японцев
  • Япония — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хорватия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Япония — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Канада — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры