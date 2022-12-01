«Ростов» проведет зимние сборы в ОАЭ

определился с местом проведения зимних сборов.

«Основная команда начнет зимние учебно-тренировочные сборы 14 января.

За несколько дней до начала сборов футболисты соберутся в Ростове-на-Дону для прохождения медицинского обследования.

14 января основной состав клуба вылетит в ОАЭ, где пройдут два сбора, которые завершатся 15 февраля.

Информация о соперниках по контрольным матчам появится позже», — сообщает пресс-служба донского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ростов» примет участие в товарищеском турнире в Абу-Даби, где также сыграют «Спартак» и «Краснодар».

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.