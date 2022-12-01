Погребняк: Удивился, что Промеса не удалили после драки в матче «Зенита» и «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о массовой драке между футболистами питерского клуба и «Спартака» в матче Кубка России.

Поводом для драки стал грубый фол Вильмара Барриоса против форварда красно-белых Шамара Николсона.

Главный арбитр матча Владимир Москалев показал красные карточки Вильмару Барриосу, Малкому, Родригао (все — «Зенит»), Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону (все — «Спартак»).

«Я был на матче в Петербурге и еще тогда удивился, что Промес избежал красной карточки. Ему как главному зачинщику драки ее надо было показывать первому.

Собственно, всю эту ситуацию Промес и спровоцировал. И потом в толкотне тоже поучаствовал.

Арбитр Москалев 10 минут смотрел VAR — как можно было там не увидеть, что Промеса надо было однозначно удалять? Все остальные решения, считаю, по делу, кроме неудаления Промеса», — приводит слова Погребняка «Матч ТВ».