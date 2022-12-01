В «Сабаиле» опровергли информацию о переговорах с Кержаковым

, исполнительный директор, опроверг информацию о том, что клуб планирует назначитьна пост главного тренера.

«Мы не ведем и никогда не вели переговоры с Александром Кержаковым.

Непонятно, откуда в СМИ появилась такая информация. Это неправда. У нас есть свой главный тренер, которому мы полностью доверяем», — приводит слова Алиева Sport24.

В прошлом сезоне Кержаков возглавлял «Нижний Новгород», который под его руководством занял 11-е место в чемпионате России.

Ранее экс-форвард «Зенита» также работал старшим тренером юношеской сборной России (2018 — 2020) и возглавлял «Томь» (2020 — 2021).

«Сабаил» после 15 туров в чемпионате Азербайджана занимает восьмое место с 10 очками.