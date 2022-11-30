Агент Сильянова рассказал, может ли игрок досрочно вернуться в «Локомотив» из аренды в «Ростове»

, агент защитника «Локомотива», высказался о возможном возвращении игрока в московский клуб.

В этом сезоне Сильянов выступает на правах аренды за «Ростов».

«Есть договор аренды Сильянова между двумя клубами с периодом на спортивный сезон.

Как можно его прервать? Это вопрос юридического права. Опции такой нет. Стоит обратиться в "Локомотив".

Раз появилась такая информация, то она скорее всего идет из клуба. И спросить в клубе — каким образом они собираются это делать», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

21-летний Сильянов провел в текущем чемпионате России 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей.