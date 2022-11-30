ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлДневник ЧМ-2022. Англия отправила Бейла на пенсию, антирекорды Катара и спаситель Циммерман
    Все новости спорта

    Агент Сильянова рассказал, может ли игрок досрочно вернуться в «Локомотив» из аренды в «Ростове»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Ростов РПЛ Футбол России
    Вадим Шпинев, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался о возможном возвращении игрока в московский клуб.

    Александр Сильянов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Сильянов

    В этом сезоне Сильянов выступает на правах аренды за «Ростов».

    «Есть договор аренды Сильянова между двумя клубами с периодом на спортивный сезон.

    Как можно его прервать? Это вопрос юридического права. Опции такой нет. Стоит обратиться в "Локомотив".

    Раз появилась такая информация, то она скорее всего идет из клуба. И спросить в клубе — каким образом они собираются это делать», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

    21-летний Сильянов провел в текущем чемпионате России 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы забьют и… пропустят?!
  • Польша — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Трехцветные» начинают и выигрывают!
  • Тунис — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Австралийцы доставят проблем датчанам
  • Австралия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Польша — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тунис — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Австралия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хорватия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Канада — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры