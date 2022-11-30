Семак о драке «Зенита» и «Спартака»: До сих пор не понимаю, почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса

Главный тренер «Зенита»признался, что его удивили решения арбитрав матче Кубка России против

Как известно, в конце игры между футболистами «Зенита» и «Спартака» началась массовая драка, поводом для которой стал грубый фол Вильмара Барриоса против форварда красно-белых Шамара Николсона.

Москалев показал красные карточки Вильмару Барриосу, Малкому, Родригао (все — «Зенит»), Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону (все — «Спартак»).

«Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола — опасных моментов было по минимуму. В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил. Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт.

Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно. Драка — это все эмоции игроков. Слава Богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер "Зенита" буду защищать своих игроков.

Что касается возможных дисквалификаций, то есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обостренное чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле», — сказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24».