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    Семак о драке «Зенита» и «Спартака»: До сих пор не понимаю, почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его удивили решения арбитра Владимира Москалева в матче Кубка России против «Спартака».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Как известно, в конце игры между футболистами «Зенита» и «Спартака» началась массовая драка, поводом для которой стал грубый фол Вильмара Барриоса против форварда красно-белых Шамара Николсона.

    Москалев показал красные карточки Вильмару Барриосу, Малкому, Родригао (все — «Зенит»), Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону (все — «Спартак»).

    «Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола — опасных моментов было по минимуму. В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил. Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт.

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    • Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно. Драка — это все эмоции игроков. Слава Богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер "Зенита" буду защищать своих игроков.

    Что касается возможных дисквалификаций, то есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обостренное чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле», — сказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24».

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