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    Орлов о драке «Зенита» и «Спартака»: Судья упустил нить игры

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал массовую драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    «Зенит» и «Спартак» устроили массовую драку в матче Кубка России
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    «Зенит» и «Спартак» устроили массовую драку в матче Кубка России

    Конфликт начался после грубого фола полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса против нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

    «Сейчас я точно проанализировал и подытожил все увиденное. Судья упустил нить игры. Задача главного судьи — упредить такие ситуации. Упреждать надо было свистками с самого начала.

    Классен, игравший справа на флаге, хорошо справлялся со своими обязанностями, но самое главное — он начал очень жестко играть, на грани фола. Три или четыре раза он превысил ситуацию своей атакой на игрока. Судья оставил это без внимания. Арбитр необязательно должен давать желтые карточки. Он должен просто остановить игру и сказать нарушившему: "Парень, я все вижу. Еще раз повторишь — я тебя накажу". Москалев этого не сделал. После этого пошла жесткая игра, все перенеслось на следующие стыки.

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    • Что касается взаимоотношений Промеса и Барриоса — они под стать друг другу — оба задиры. Судья мог раздать им по желтой намного раньше, чтобы они не вели себя по-хулигански. Все началось из-за судьи. Любое умышленное нарушение должно караться, это в правилах написано. Неважно — маленькая грубость или большая. Судья должен был руководить процессом», — приводит слова Орлова Sport24.

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