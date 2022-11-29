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    Зиньковский рассказал, почему пропустил матчи с Таджикистаном и Узбекистаном

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    Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский рассказал, почему пропустил ноябрьские матчи сборной России.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    Ранее в этом месяце сборная России сыграла с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи завершились вничью со счетом 0:0.

    «Сильно расстроился, что не удалось сыграть за сборную России. Был уверен, что раз вызвали, то дадут определенное время. Два дня провел на сборе, где у нас было восстановление. Все как обычно — ничего сверхъестественного.

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    • После одной из тренировок почувствовал себя не очень хорошо. В тот вечер нас отпускали домой: все желающие могли уехать. У меня как раз мама приехала в Москву, поэтому уехал с базы. Уже дома почувствовал себя еще хуже. Подумал, что пока не буду ничего говорить. Иначе все выглядело бы так, будто я дома заболел. Но это же не так.

    Думал, что наутро будет лучше — там уже как раз выезд в Душанбе. Вечером стало очень плохо: температура — 39,3. И я такой думаю — не сказать уже не получится. Признался. В итоге еще три дня температура была около 39 градусов. К сожалению, заболел именно в тот момент, когда должны были улетать в Таджикистан», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

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