Кирьяков о драке «Зенита» и «Спартака»: В этом есть часть вины арбитра, который не смог раньше пресечь грубые нарушения

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал массовую драку в матче Кубка России между

Конфликт начался после грубого фола полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса против нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

«Однозначно — такое поведение футболистов неприемлемо. Матчи такого уровня всегда проходят на высоком нерве. Здесь арбитр должен более грамотно работать, чтобы не допустить того, что случилось. Я не виню во всём судью, но в любом случае он мог на этот процесс повлиять. Надо пресекать в игре жёсткие фолы, которые были.

Футболисты, когда чувствуют, что в той или иной ситуации судья неправ, даёт играть, в другой ситуации тоже могут действовать достаточно жёстко — на грани грубости. Родригао с Соболевым с первых же минут начали, дальше всё продолжилось. Потом увидели концовку, где Барриос и Промес всё заварили. Конечно, это неприемлемо, но в этом есть часть вины арбитра, который не смог раньше пресечь грубые нарушения правил», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».