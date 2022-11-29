ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Такума АсаноЯпонский Азар: кто такой Асано, шокировавший Германию
  • 11:27
    • Промес, Сутормин и Пиняев сыграют в матче звезд Кубка России 3 декабря
    Все новости спорта

    Кирьяков о драке «Зенита» и «Спартака»: В этом есть часть вины арбитра, который не смог раньше пресечь грубые нарушения

    Футбол Зенит Спартак Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал массовую драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    Квинси Промес — один из зачинщиков потасовки
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес — один из зачинщиков потасовки

    Конфликт начался после грубого фола полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса против нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

    «Однозначно — такое поведение футболистов неприемлемо. Матчи такого уровня всегда проходят на высоком нерве. Здесь арбитр должен более грамотно работать, чтобы не допустить того, что случилось. Я не виню во всём судью, но в любом случае он мог на этот процесс повлиять. Надо пресекать в игре жёсткие фолы, которые были.

  • Наших бьют. Драка «Спартака» и «Зенита» затмила героизм бразильца Ивана
  • Реакция спортивных СМИ на скандальный кубковый матч в Санкт-Петербурге
  • 27/11/2022

    • Футболисты, когда чувствуют, что в той или иной ситуации судья неправ, даёт играть, в другой ситуации тоже могут действовать достаточно жёстко — на грани грубости. Родригао с Соболевым с первых же минут начали, дальше всё продолжилось. Потом увидели концовку, где Барриос и Промес всё заварили. Конечно, это неприемлемо, но в этом есть часть вины арбитра, который не смог раньше пресечь грубые нарушения правил», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная виктория англичан?
  • Уэльс — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Летучий голландец» пробьется в море плей-офф
  • Нидерланды — Катар. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Эквадорцы уверенно шагнут в плей-офф
  • Эквадор — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уэльс — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нидерланды — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эквадор — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Иран — США
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Польша — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры