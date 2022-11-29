Игнатьев: Был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Выберемся из этой ситуации

Нападающий «Локомотива»считает, что «железнодорожники» не вылетят из РПЛ по итогам сезона.

«Ни один игрок "Локомотива" не может быть доволен первой частью сезона. На зимних сборах будем максимально качественно работать для того, чтобы исправить ситуацию весной.

Я был бы глупцом, если бы не верил в "Локомотив"! Я верю в каждого человека в нашем коллективе. Как и верю, что выберемся из этой ситуации», — сказал Игнатьев, слова которого приводит «Чемпионат».

Игнатьев провел в текущем сезоне РПЛ 12 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Напомним, «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.