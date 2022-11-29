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    Игнатьев: Был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Выберемся из этой ситуации

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    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев считает, что «железнодорожники» не вылетят из РПЛ по итогам сезона.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    «Ни один игрок "Локомотива" не может быть доволен первой частью сезона. На зимних сборах будем максимально качественно работать для того, чтобы исправить ситуацию весной.

    Я был бы глупцом, если бы не верил в "Локомотив"! Я верю в каждого человека в нашем коллективе. Как и верю, что выберемся из этой ситуации», — сказал Игнатьев, слова которого приводит «Чемпионат».

    Игнатьев провел в текущем сезоне РПЛ 12 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

    Напомним, «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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