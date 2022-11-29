Игнатьев: Был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Выберемся из этой ситуации

Иван Игнатьев Фото: globallookpress.com
«Ни один игрок "Локомотива" не может быть доволен первой частью сезона. На зимних сборах будем максимально качественно работать для того, чтобы исправить ситуацию весной.
Я был бы глупцом, если бы не верил в "Локомотив"! Я верю в каждого человека в нашем коллективе. Как и верю, что выберемся из этой ситуации», — сказал Игнатьев, слова которого приводит «Чемпионат».
Игнатьев провел в текущем сезоне РПЛ 12 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.
Напомним, «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.