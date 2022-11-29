ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная АнглииУэльс — Англия. Онлайн
  • 21:10
    • Азмун выйдет в стартовом составе сборной Ирана против США
  • 20:55
    • Уэльс — Англия: составы команд на матч чемпионата мира
  • 20:03
    • Сборная Сенегала победила Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
  • 19:56
    • Сборная Нидерландов обыграла Катар и вышла в плей-офф с первого места в группе
  • 22:47
    • Фраппар назначена главным арбитром матча Коста-Рика — Германия
    Все новости спорта

    Аллегри останется во главе «Ювентуса» после смены руководства клуба

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Ювентус Серия A Футбол Италии
    Главный тренер «Ювентуса» Массимо Аллегри останется на своем посту после изменений в руководстве клуба.

    Массимо Аллегри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Массимо Аллегри

    Напомним, ранее туринцы объявили, что президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и генеральный директор Маурицио Арривабене подали в отставку.

    «Отставки директоров "Ювентуса" представляют собой акт ответственности, который ставит интересы компании на первое место.

    Новый совет директоров, который будет представлен в январе, будет состоять из высокопрофессиональных специалистов с технической и юридической точек зрения, во главе с президентом Джанлукой Ферреро.

    Как и на других директоров, на него будет возложена задача рассмотрения и разрешения юридических и корпоративных вопросов, которые сегодня находятся на рассмотрении. Я верю, что компания сможет продемонстрировать, что она всегда действовала правильно.

    Маурицио Сканавино, продемонстрировавший солидные управленческие навыки во всех компаниях, где он работал, воспользуется опытом, накопленным, прежде всего, в области медиа и цифровых технологий, чтобы ускорить развитие "Ювентуса" как одного из сильнейших брендов в мире.

    Массимилиано Аллегри остается ориентиром в спортивной сфере "Ювентуса": мы рассчитываем на него и на всю команду в целом, чтобы они продолжали побеждать — в последних матчах они показали, что способны на это.

    Они показали, что могут поддерживать высокие цели "Ювентуса" на поле», — заявил председатель совета директоров «Юве» Джон Элканн TuttoMercatoWeb.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная виктория англичан?
  • Уэльс — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Смогут ли американцы одолеть Иран?
  • Иран — США. Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • Аргентинцы забьют и… пропустят?!
  • Польша — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Завтра в 23:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Польша — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тунис — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Австралия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портленд — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Детройт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры