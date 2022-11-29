Аллегри останется во главе «Ювентуса» после смены руководства клуба

Главный тренеростанется на своем посту после изменений в руководстве клуба.

Напомним, ранее туринцы объявили, что президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и генеральный директор Маурицио Арривабене подали в отставку.

«Отставки директоров "Ювентуса" представляют собой акт ответственности, который ставит интересы компании на первое место.

Новый совет директоров, который будет представлен в январе, будет состоять из высокопрофессиональных специалистов с технической и юридической точек зрения, во главе с президентом Джанлукой Ферреро.

Как и на других директоров, на него будет возложена задача рассмотрения и разрешения юридических и корпоративных вопросов, которые сегодня находятся на рассмотрении. Я верю, что компания сможет продемонстрировать, что она всегда действовала правильно.

Маурицио Сканавино, продемонстрировавший солидные управленческие навыки во всех компаниях, где он работал, воспользуется опытом, накопленным, прежде всего, в области медиа и цифровых технологий, чтобы ускорить развитие "Ювентуса" как одного из сильнейших брендов в мире.

Массимилиано Аллегри остается ориентиром в спортивной сфере "Ювентуса": мы рассчитываем на него и на всю команду в целом, чтобы они продолжали побеждать — в последних матчах они показали, что способны на это.

Они показали, что могут поддерживать высокие цели "Ювентуса" на поле», — заявил председатель совета директоров «Юве» Джон Элканн TuttoMercatoWeb.