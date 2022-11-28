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    Соболев: Драка — это плохо. Но я поступил бы точно так же в любой ситуации, когда обижают моих товарищей

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев не жалеет, что стал участник массовой драки в матче с «Зенитом».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Конфликт начался после грубого фола полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса против нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

    Соболев оказался одним из шести игроков, которые получили красные карточки.

    «По делу красная карточка. Наверное, удалили всех, кто был самым активным.

    Повторюсь, что это очень плохо и не должно проявляться ни в каком виде. Но когда обижают моих товарищей, я поступил бы точно так же в любой ситуации.

    Вопросы к судейству? Нормально. Но в принципе все началось с первых минут, когда тот же Родригао начал, спина до сих пор болит. Но все к этому шло, эмоции горели.

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