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    Ловрен о драке в игре со «Спартаком»: О боже, опять Промес. На месте Родригао сделал бы то же самое

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен признался, что его шокировала массовая драка в матче Кубка России против «Спартака».

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    Конфликт начался после грубого фола полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса против нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

    «О боже! Опять Промес… Я не могу дальше это смотреть. Мы выиграли? Это самое важное.

    Я в шоке! На первый взгляд, будь я на месте Родригао, сделал бы то же самое. Сейчас я им напишу и поговорю с некоторыми партнерами по команде.

    Сумасшедший матч, какой-то UFC. Конечно, я в шоке. Надеюсь, после такой битвы все в порядке», — приводит слова Ловрена «Чемпионат».

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    • Напомним, Ловрен находится в расположении сборной Хорватии, которая в минувшее воскресенье выиграла у Канады (4:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.

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