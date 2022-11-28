начнут матч в 15:00 в украинской Премьер-лиге, 28.11.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Kryvbas» — «Днепр-1» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.

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