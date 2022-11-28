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    Карпин рассказал, как подбирает состав сборной России на товарищеские матчи

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, на что обращает в первую очередь при выборе состава.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сейчас состав и замены приходится подбирать, исходя не из результата, а из состояния футболистов.

    Например, Антону Миранчуку крайне противопоказано искусственное поле, поэтому он сыграл только тайм с Таджикистаном. Были повреждения у других игроков, которых мы не использовали.

    Те же замены Караваева и Джикии спустя час связаны с тем, что они неделю восстанавливались после повреждений, которые получили в клубах.

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    • Нам было важно сохранить футболистов здоровыми в конце сезона. Чтобы потом от клубов, я сейчас не про "Ростов", не было претензий к сборной, зачем нужны были эти якобы ненужные товарищеские матчи», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Напомним, в ноябре сборная России провела товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились вничью со счетом 0:0.

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