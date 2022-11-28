Кампуш высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Советникпо футбольным вопросамдал комментарий по поводу возможного трансфера нападающего парижского клуба

«Мбаппе в "Реале"? Он принял решение остаться, и сейчас ему очень хорошо в "ПСЖ".

Парижанам должно нравиться, что один из лучших, если не лучший игрок на данный момент играет за них. Но я не знаю, что будет дальше», — приводит слова Кампуша El Partidazo de COPE.

Напомним, что прошлым летом появилась информация о том, что Килиан Мбаппе на правах свободного агента перейдет в мадридский «Реал». Однако, французский форвард подписал новое соглашение с ПСЖ.

В нынешнем сезоне за ПСЖ Мбаппе провел 20 матчей, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.